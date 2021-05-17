У Кремлі назвали «несерйозною» ідею обміну Медведчука на утримуваних у Росії українців

Кремль не розглядає всерйоз ідею секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про обмін нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука у разі його засудження на когось із утримуваних у Росії українських в’язнів.

«Не знаю, чому пропонується українського політика виставляти на обмін, питання, чи хоче цього сам український політик. Загалом, це досить несформульована ідея, навряд чи це треба серйозно розглядати», — сказав він.

На думку Пєскова, ця ініціатива є «внутрішньоукраїнською політичною кухнею».