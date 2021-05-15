Секретар РНБО не виключає можливість обміну Медведчука на політвʼязнів Кремля

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув’язнених у російських тюрмах.

Про це Данілов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Укрінформ.

Так він сказав, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах.