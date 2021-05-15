Секретарь СНБО не исключает возможность обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Укринформ.

Так он сказал, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах.