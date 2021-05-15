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Секретарь СНБО не исключает возможность обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Секретарь СНБО не исключает возможность обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Синица Александр / УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Укринформ.

Так он сказал, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах.

Вместе с тем, отметил секретарь СНБО, такое решение принимает только президент Украины.

«Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины в апреле сообщили, что в оккупированном Крыму и на территории России незаконно удерживают 120 граждан Украины, преимущественно крымских татар.