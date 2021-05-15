Секретарь СНБО не исключает возможность обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.
Об этом Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», цитирует Укринформ.
Так он сказал, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах.
Вместе с тем, отметил секретарь СНБО, такое решение принимает только президент Украины.
«Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов.
Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины в апреле сообщили, что в оккупированном Крыму и на территории России незаконно удерживают 120 граждан Украины, преимущественно крымских татар.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении, а 13 мая суд отправил его под домашний арест. В Кремле после этого заявили, что не собираются вмешиваться.