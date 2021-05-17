В Кремле назвали «несерьезной» идею обмена Медведчука на удерживаемых в России украинцев

Кремль не рассматривает всерьез идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об обмене нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в случае его осуждения на кого-то из находящихся в России украинских заключенных.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.
«Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос, хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это довольно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать», — сказал он.
По мнению Пескова, эта инициатива является «внутриукраинской политической кухней».
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении, а 13 мая суд отправил его под домашний арест. В Кремле после этого заявили, что не собираются вмешиваться.