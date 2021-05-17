В Кремле назвали «несерьезной» идею обмена Медведчука на удерживаемых в России украинцев

Кремль не рассматривает всерьез идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об обмене нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в случае его осуждения на кого-то из находящихся в России украинских заключенных.

«Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос, хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это довольно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать», — сказал он.

По мнению Пескова, эта инициатива является «внутриукраинской политической кухней».