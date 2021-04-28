Апеляційний суд відпустив учасника акції протесту на Банковій Філімонова під нічний домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив учасника акції на Банковій, голову громадського руху «Гонор» Сергія Філімонова під нічний домашній арешт.

Про це повідомили в юридичній компанії «Міллер».

Згідно з рішенням суду, активіст зобов’язаний перебувати вдома з 22:00 до 08:00 наступної доби.

Зазначимо, з кінця березня Філімонов перебував під цілодобовим домашнім арештом. Активісту оголосили підозру в хуліганстві під час акції протесту біля Офісу президента України.