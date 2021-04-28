Апеляційний суд відпустив учасника акції протесту на Банковій Філімонова під нічний домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив учасника акції на Банковій, голову громадського руху «Гонор» Сергія Філімонова під нічний домашній арешт.
Про це повідомили в юридичній компанії «Міллер».
Згідно з рішенням суду, активіст зобов’язаний перебувати вдома з 22:00 до 08:00 наступної доби.
Зазначимо, з кінця березня Філімонов перебував під цілодобовим домашнім арештом. Активісту оголосили підозру в хуліганстві під час акції протесту біля Офісу президента України.
- Увечері 20 березня біля Офісу президента відбулась акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка і підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. В ОП збиток оцінили у 2 мільйони гривень. Відмивати фасад будівлі почали 24 березня.
- Також у цій справі суд відправив під домашній арешт ветерана Влада Сорда, голову організації «Невідомий патріот» Євгена Строканя, лідера ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Давида Гаджимурадова й Артема Лісовця. Двох останніх підозрюють у підпалі таблички «Президент України».
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.