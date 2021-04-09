Сергія Стерненка відпустили під цілодобовий домашній арешт

Одеський апеляційний суд у пʼятницю, 9 квітня, відпустив Сергія Стерненка і Руслана Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили адвокати з юридичної компанії «Міллер» у Facebook.

Їх звільнили з-під варти в залі суду.

«Перебування під домашнім арештом краще, аніж у вʼязниці. Але далі головне — розгляд по суті», — прокоментував Стерненко.