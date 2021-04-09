Сергія Стерненка відпустили під цілодобовий домашній арешт

Одеський апеляційний суд у пʼятницю, 9 квітня, відпустив Сергія Стерненка і Руслана Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомили адвокати з юридичної компанії «Міллер» у Facebook.
Їх звільнили з-під варти в залі суду.
«Перебування під домашнім арештом краще, аніж у вʼязниці. Але далі головне — розгляд по суті», — прокоментував Стерненко.
Це був розгляд апеляції на запобіжний захід. Далі — 16 квітня — суд розглядатиме апеляцію на вирок, яким активіста хочуть відправити у колонію на 7 років і 3 місяці.
Нагадаємо, що перед засіданням прихильники активіста повідомили, що не збиратимуть акцію протесту, давши «останній шанс» владі довести незалежність цього суду.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Через вирок Стерненку у країні відбулись акції протесту. Наймасштабніша — у день народження активіста увечері 20 березня біля Офісу президента. Тоді учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. Щонайменше сімох учасників акції відправили під цілодобовий домашній арешт — за підозрою у хуліганстві, розбої та незаконному зберіганні зброї.