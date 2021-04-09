Сергея Стерненко отпустили под круглосуточный домашний арест

Одесский апелляционный суд в пятницу, 9 апреля, отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщили адвокаты из юридической компании «Миллер» в Facebook.
«Пребывание под домашним арестом лучше, чем в тюрьме. Но дальше главное — рассмотрение по существу», — прокомментировал Стерненко.
Их освободили из-под стражи в зале суда.
Это было рассмотрение апелляции на меру пресечения. Далее — 16 апреля — суд будет рассматривать апелляцию на приговор, которым активиста хотят отправить в колонию на 7 лет и 3 месяца.
Напомним, что перед заседанием сторонники активиста сообщили, что не будут собирать акцию протеста, дав «последний шанс» власти доказать независимость этого суда.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- Из-за приговора Стерненко в стране прошли акции протеста. Самая масштабная — в день рождения активиста вечером 20 марта возле Офиса президента. Участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и попытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в двери центрального входа. В итоге по меньшей мере семерых участников акции отправили под круглосуточный домашний арест — по подозрению в хулиганстве, разбое и незаконном хранении оружия.