Сергея Стерненко отпустили под круглосуточный домашний арест

Одесский апелляционный суд в пятницу, 9 апреля, отпустил Сергея Стерненко и Руслана Демчука из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщили адвокаты из юридической компании «Миллер» в Facebook.

«Пребывание под домашним арестом лучше, чем в тюрьме. Но дальше главное — рассмотрение по существу», — прокомментировал Стерненко.

Их освободили из-под стражи в зале суда.