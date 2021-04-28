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Апелляционный суд отпустил участника акции протеста на Банковой Филимонова под ночной домашний арест

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Апелляционный суд отпустил участника акции протеста на Банковой Филимонова под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил участника акции на Банковой, главу общественного движения «Гонор» Сергея Филимонова под ночной домашний арест.

Об этом сообщили в юридической компании «Миллер».

Согласно решению суда, активист обязан находиться дома с 22:00 до 08:00 следующих суток.

Отметим, с конца марта Филимонов находился под круглосуточным домашним арестом. Активисту объявили подозрение в хулиганстве во время акции протеста возле Офиса президента Украины.