Апелляционный суд отпустил участника акции протеста на Банковой Филимонова под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил участника акции на Банковой, главу общественного движения «Гонор» Сергея Филимонова под ночной домашний арест.
Об этом сообщили в юридической компании «Миллер».
Согласно решению суда, активист обязан находиться дома с 22:00 до 08:00 следующих суток.
Отметим, с конца марта Филимонов находился под круглосуточным домашним арестом. Активисту объявили подозрение в хулиганстве во время акции протеста возле Офиса президента Украины.
- Вечером 20 марта возле Офиса президента прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в дверях центрального входа. В ОП ущерб оценили в 2 миллиона гривен. Отмывать фасад здания начали 24 марта.
- Также по этому делу суд отправил под домашний арест ветерана Влада Сорда, главу организации «Неизвестный патриот» Евгения Строканя, лидера инициативы «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, Давида Гаджимурадова и Артема Лисовца. Двух последних подозревают в поджоге таблички «Президент Украины».
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.