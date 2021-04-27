Макрон обговорив з Путіним Україну. Він закликав зменшити напруженість на Донбасі та біля кордонів

Президент Франції Емманюель Макрон в телефонній розмові закликав лідера Росії Володимира Путіна відвести війська і важке озброєння від українського кордону, а також забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.
Макрон просив Путіна «сумлінно і стійко» забезпечити зниження напруженості з Україною. Він закликав його відвести війська, дотримуватися перемирʼя і відновити діалог на основі довіри.
Також Макрон висловив Путіну стурбованість з приводу стану здоровʼя російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, і вимагав дотримання його прав.
Крім цього, президент Франції висловив підтримку європейським партнерам на тлі серії висилок російських дипломатів.
У Кремлі оприлюднили свою версію розмови, в якій агресія Росії вже традиційно подана як «внутрішньоукраїнський» конфлікт. «Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, ігнорує положення Мінських угод», — сказано в повідомленні.
Москва вимагає, щоб Київ вступив в прямий діалог з її бойовиками і «оформив» їм особливий правовий статус.
Ситуацію з Чехією і висилкою дипломатів через звинувачення у підриві складу агентами ГРУ, Путін назвав абсурдною. Про Навального в Кремлі згадали одним реченням: «Порушувалася і ситуація навколо А. Навального».
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України і в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. 22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі при цьому залишилися десантні кораблі, а техніка в таборі біля Воронежу так і залишилася стояти.
- 20 квітня президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі. Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно безпосередньо спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час». Зеленський згодом заявив, що зустріч із Путіним у перспективі відбудеться.