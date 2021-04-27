Макрон обговорил с Путиным Украину. Он призвал уменьшить напряженность на Донбассе и у границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвал главу России Владимира Путина отвести войска и тяжелое вооружение от украинской границы, а также обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон просил Путина «добросовестно и устойчиво» обеспечить снижение напряженности с Украиной. Он призвал его отвести войска, соблюдать перемирие и возобновить диалог на основе доверия.
Также Макрон выразил Путину обеспокоенность по поводу состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, и потребовал соблюдения его прав.
Кроме этого, президент Франции высказал поддержку европейским партнерам на фоне серии высылок российских дипломатов.
В Кремле обнародовали свою версию разговора, в которой агрессия России уже традиционно преподнесена как «внутриукраинский» конфликт. «Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», — сказано в сообщении.
Москва требует, чтобы Киев вступил в прямой диалог с ее боевиками и «оформил» им особый правовой статус.
Ситуацию с Чехией и высылкой дипломатов из-за обвинений в подрыве склада агентами ГРУ, Путин назвал абсурдной. О Навальном в Кремле упомянули одним предложением: «Затрагивалась и ситуация вокруг А. Навального».
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение. 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море при этом остались десантные корабли, а техника в лагере у Воронежа так и осталась стоять.
- 20 апреля президент Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время». Зеленский после заявил, что встреча с Путиным в перспективе состоится.