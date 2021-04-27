Макрон обговорил с Путиным Украину. Он призвал уменьшить напряженность на Донбассе и у границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвал главу России Владимира Путина отвести войска и тяжелое вооружение от украинской границы, а также обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон просил Путина «добросовестно и устойчиво» обеспечить снижение напряженности с Украиной. Он призвал его отвести войска, соблюдать перемирие и возобновить диалог на основе доверия.

Также Макрон выразил Путину обеспокоенность по поводу состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, и потребовал соблюдения его прав.

Кроме этого, президент Франции высказал поддержку европейским партнерам на фоне серии высылок российских дипломатов.

В Кремле обнародовали свою версию разговора, в которой агрессия России уже традиционно преподнесена как «внутриукраинский» конфликт. «Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», — сказано в сообщении.

Москва требует, чтобы Киев вступил в прямой диалог с ее боевиками и «оформил» им особый правовой статус.

Ситуацию с Чехией и высылкой дипломатов из-за обвинений в подрыве склада агентами ГРУ, Путин назвал абсурдной. О Навальном в Кремле упомянули одним предложением: «Затрагивалась и ситуация вокруг А. Навального».