Российский оппозиционер Навальный прекращает голодать

В пятницу, 23 апреля, российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что прекращает голодать. О начале голодовки он объявил 31 марта — таким образом хотел добиться того, чтобы к нему пустили гражданского врача и передали медикаменты.

Об этом он сообщил в Instagram.

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее», — сообщил Навальный.

По словам Навального, за прошедшие недели «благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру» ему удалось добиться, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также что теперь ему отдают результаты и заключения проводимых медицинских исследований.

В четверг, 22 апреля, стало известно, что Навального осмотрели гражданские врачи, которым он доверяет. Политика отвозили в больницу во Владимире 20 апреля, где его осмотрели нефролог, невролог и нейрохирург. Тогда медики призвали оппозиционера прекратить голодать.

В пятницу, 23 апреля, медики опубликовали вывод медицинского осмотра Навального. В нем говорится следующее:

пациенту не обеспечили корректное обезболивание;

до сих пор не установили полноценный диагноз;

ряд данных анализов может свидетельствовать о наличии прямой угрозы для жизни;

вывод пациента из длительного голодания должен требовать особых навыков назначения лечебного питания.

Напомним, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня (следующего заседания комитета министров Совета Европы на тему прав человека), однако Россия отказалась его выполнять.