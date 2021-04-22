Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года. РФ уже отказалась ее исполнять.

За это решение проголосовали 105 человек, 26 выступили против и 11 воздержались. Документ опубликовали на сайте организации.

В проекте резолюции говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального к следующему заседанию комитета министров Совета Европы на тему прав человека, которое запланировано на 7—9 июня 2021 года. Ассамблея также призвала Москву предоставить Навальному до его освобождения всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить соблюдение его прав, включая обследование врачами, которых он выберет. Отметим, что Навальный добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах, однако в Службе исполнения наказаний утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.