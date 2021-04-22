Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года. РФ уже отказалась ее исполнять.
За это решение проголосовали 105 человек, 26 выступили против и 11 воздержались. Документ опубликовали на сайте организации.
В проекте резолюции говорилось, что ПАСЕ призывает освободить Навального к следующему заседанию комитета министров Совета Европы на тему прав человека, которое запланировано на 7—9 июня 2021 года. Ассамблея также призвала Москву предоставить Навальному до его освобождения всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить соблюдение его прав, включая обследование врачами, которых он выберет. Отметим, что Навальный добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах, однако в Службе исполнения наказаний утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
«Здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание», — говорится в резолюции.
Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил пригласить комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения посетить место содержания под стражей Навального.
Позже после принятия резолюции глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ «не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции», если они «противоречат Конституции или решению российского суда».
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и им можно «пугать детей».
- По всей России 21 апреля состоялись массовые митинги с призывами предоставить Навальному медицинскую помощь и освободить политика из тюрьмы. На акциях задержали более тысячи человек.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. Он объявил голодовку 31 марта, а перед этим заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.