Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо Навального. Росія відмовилась її виконувати

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію із закликом до керівництва Росії звільнити з вʼязниці опозиційного політика Олексія Навального до 7 червня 2021 року. Але РФ вже відмовилась її виконувати.
За це рішення проголосували 105 осіб, 26 виступили проти і 11 утрималися. Документ опублікували на сайті організації.
У проєкті резолюції говорилося, що ПАРЄ закликає звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини, яке заплановане на 7—9 червня 2021 року. Асамблея також закликала Москву надати Навальному до його звільнення всю необхідну медичну допомогу і забезпечити повне дотримання його прав, включно з обстеженням лікарями, яких він обере. Зазначимо, що Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах, однак у Службі виконання покарань стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі розцінюють його стан як задовільний.
«Здоровʼя пана Навального значно погіршилося під час його утримання під вартою, і що це, можливо, є порушенням заборони на нелюдське поводження або покарання», — йдеться у резолюції.
Комітет з правових питань та прав людини ПАРЄ в резолюції запропонував запросити комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському поводженню відвідати місце утримання під вартою Навального.
Пізніше після ухвалення резолюції глава російської делегації у ПАРЄ Петро Толстой заявив, РФ «не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ і інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального, ні будь-які інші резолюції», якщо вони «суперечать Конституції або рішенням російського суду».
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і ним можна «лякати дітей».
- По всій Росії 21 квітня відбулись масові мітинги із закликами надати Навальному медичну допомогу та звільнити політика з вʼязниці. На акціях затримали понад тисячу людей.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. Він оголосив голодування 31 березня, а перед цим заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.