Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо Навального. Росія відмовилась її виконувати

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію із закликом до керівництва Росії звільнити з вʼязниці опозиційного політика Олексія Навального до 7 червня 2021 року. Але РФ вже відмовилась її виконувати.

За це рішення проголосували 105 осіб, 26 виступили проти і 11 утрималися. Документ опублікували на сайті організації.

У проєкті резолюції говорилося, що ПАРЄ закликає звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини, яке заплановане на 7—9 червня 2021 року. Асамблея також закликала Москву надати Навальному до його звільнення всю необхідну медичну допомогу і забезпечити повне дотримання його прав, включно з обстеженням лікарями, яких він обере. Зазначимо, що Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах, однак у Службі виконання покарань стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі розцінюють його стан як задовільний.