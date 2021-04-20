«Мною можна лякати дітей»: Навальний розповів про стан здоров’я у в’язниці

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про стан свого здоров’я у в’язниці. Він зазначив, що схожий на «скелета».

Відповідний пост зробили на його сторінці в Instagram.

«Побачили б зараз мене — посміялися. Ходить, похитуючись, скелет по камері. В руках судова ухвала, згорнута в паперову трубку. Цією постановою скелет відчайдушно бʼє комарів, що сидять на стінах і стелі…. Мною зараз правда можна лякати дітей, які відмовляються їсти», — зазначив політик.