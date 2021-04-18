«Чекати більше не можна». Соратники Навального анонсували акції протесту на 21 квітня

Російський «Фонд боротьби з корупцією» анонсував проведення мітингу опозиції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у виправній колонії.
Про це пише «Медуза».
«Існують обставини, за яких потрібно діяти швидко, інакше станеться невідворотне. Ми вирішили не чекати збору 500 тисяч осіб на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень», — йдеться в їхньому зверненні.
Акція протесту запланована на 21 квітня. На цей час понад 457 тисяч осіб зареєструвалися на сайті «Свободу Навальному».
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок» . 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Вже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- Наприкінці березня соратники Навального заявили, що готують багатотисячну акцію з вимогою звільнити політика з вʼязниці. Вони запустили кампанію зі збору охочих взяти участь у протесті — їх має бути не менше як 500 тисяч.