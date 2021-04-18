«Чекати більше не можна». Соратники Навального анонсували акції протесту на 21 квітня

Російський «Фонд боротьби з корупцією» анонсував проведення мітингу опозиції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у виправній колонії.

Про це пише «Медуза».

«Існують обставини, за яких потрібно діяти швидко, інакше станеться невідворотне. Ми вирішили не чекати збору 500 тисяч осіб на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень», — йдеться в їхньому зверненні.

Акція протесту запланована на 21 квітня. На цей час понад 457 тисяч осіб зареєструвалися на сайті «Свободу Навальному».