«Ждать больше нельзя». Соратники Навального анонсировали акции протеста на 21 апреля

Российский «Фонд борьбы с коррупцией» анонсировал проведение митинга оппозиции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии.
Об этом пишет «Медуза».
«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений», — говорится в их обращении.
Акция протеста запланирована на 21 апреля. В настоящий момент более 457 тысяч человек зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному».
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- В конце марта соратники Навального заявили, что готовят многотысячную акцию с требованием освободить политика из тюрьмы. Они запустили кампанию по сбору желающих участвовать в протесте — их должно быть не менее 500 тысяч.