«Ждать больше нельзя». Соратники Навального анонсировали акции протеста на 21 апреля

Российский «Фонд борьбы с коррупцией» анонсировал проведение митинга оппозиции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии.

Об этом пишет «Медуза».

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений», — говорится в их обращении.

Акция протеста запланирована на 21 апреля. В настоящий момент более 457 тысяч человек зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному».