«Мною можно пугать детей»: Навальный рассказал о состоянии здоровья в тюрьме

«Увидели бы сейчас меня — посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере. В руках судебное решение, свернутое в бумажную трубку. Этим постановлением скелет отчаянно бьет комаров, сидящих на стенах и потолке.... Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть», — отметил политик.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет».

По его словам, на выходных ему стало плохо и политика госпитализировали в тюремную больницу. Но перед этим сначала провели многочасовой обыск. Затем то же самое сделали и в больнице.

«А посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть или в реанимации, или в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен», — написал Навальный.

Он также рассказал, что имел пятиминутную встречу с адвокатом и поблагодарил всех россиян за поддержку. Его соратники анонсировали акцию протеста по всей России на 21 апреля.

В то же время его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навальному не проводят витаминную терапию, как отметили в Федеральной службе исполнения наказаний, а только поставили одну капельницу с глюкозой.