«Мною можно пугать детей»: Навальный рассказал о состоянии здоровья в тюрьме

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет».
Соответствующий пост сделали на его странице в Instagram.
«Увидели бы сейчас меня — посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере. В руках судебное решение, свернутое в бумажную трубку. Этим постановлением скелет отчаянно бьет комаров, сидящих на стенах и потолке.... Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть», — отметил политик.
По его словам, на выходных ему стало плохо и политика госпитализировали в тюремную больницу. Но перед этим сначала провели многочасовой обыск. Затем то же самое сделали и в больнице.
«А посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть или в реанимации, или в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен», — написал Навальный.
Он также рассказал, что имел пятиминутную встречу с адвокатом и поблагодарил всех россиян за поддержку. Его соратники анонсировали акцию протеста по всей России на 21 апреля.
В то же время его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навальному не проводят витаминную терапию, как отметили в Федеральной службе исполнения наказаний, а только поставили одну капельницу с глюкозой.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. Он объявил голодовку 31 марта и с тех пор похудел на 8 кг. В конце марта политик заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- Соратники Навального анонсировали акции протеста в России на 21 апреля.
- Напомним, суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.