ЕСПЧ просит Россию дать отчет об условиях содержания Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать по существу жалобу оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, и просит российские власти предоставить отчет об условиях его содержания.
Как сообщает пресс-служба суда, в Россию направлен ряд вопросов, ответы на которые ожидаются до 12 июля.
«Заявитель жалуется, что его заключение представляет опасность для его жизни, и на то, что он подвергается жестокому обращению», — сказано в сообщении. Речь о недосыпании, неполноценном питании, психологическом давлении, в том числе со стороны надзирателей, и отказе в необходимой медицинской помощи.
ЕСПЧ просит отчет о состоянии здоровья политика, совместимости условий содержания с его правом на жизнь и о том, применялось ли к нему жестокое обращение.
Кроме этого, суд просит предоставить объективные обоснования отказа на прошение освободить политика в качестве обеспечительной меры его иска к российским властям, которое направили еще в феврале. В марте российский суд заявил, что ЕСПЧ не имеет права давать указания.
- В конце марта Навальный в колонии заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, из-за которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии оказать ему должную медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается ежедневно. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- 19 апреля стало известно, что Навального переводят из колонии в больницу для осужденных. За время голодовки он похудел на 8 кг, а с момента заключения — на 15 кг.