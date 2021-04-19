ЕСПЧ просит Россию дать отчет об условиях содержания Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать по существу жалобу оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, и просит российские власти предоставить отчет об условиях его содержания.

Как сообщает пресс-служба суда, в Россию направлен ряд вопросов, ответы на которые ожидаются до 12 июля.

«Заявитель жалуется, что его заключение представляет опасность для его жизни, и на то, что он подвергается жестокому обращению», — сказано в сообщении. Речь о недосыпании, неполноценном питании, психологическом давлении, в том числе со стороны надзирателей, и отказе в необходимой медицинской помощи.

ЕСПЧ просит отчет о состоянии здоровья политика, совместимости условий содержания с его правом на жизнь и о том, применялось ли к нему жестокое обращение.

Кроме этого, суд просит предоставить объективные обоснования отказа на прошение освободить политика в качестве обеспечительной меры его иска к российским властям, которое направили еще в феврале. В марте российский суд заявил, что ЕСПЧ не имеет права давать указания.