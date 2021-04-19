Навального переводят в больницу для осужденных. Она находится на территории другой колонии

Российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку в конце марта, переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, которая находится на территории другой колонии — № 3 во Владимирской области.
Об этом сообщает областное управление Федеральной службы исполнения наказаний России.
При этом в ведомстве называют состояние здоровья Навального «удовлетворительным». В заявлении ФСИН также говорится, что по соглашению оппозиционера ему предназначена витаминная терапия и его «ежедневно осматривает врач-терапевт».
Вместе с тем, соратник Навального, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов отметил, что Навального перевели в другую колонию и это «никакая не больница».
«Перевод в исправительную колонию № 3 — это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает», — написал Жданов в Twitter.
Отметим, в США пригрозили властям России последствиями в случае, если Навальный, состояние здоровья которого ухудшается, умрет в тюрьме.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. Он объявил голодовку 31 марта, с тех пор он похудел на 8 кг. В конце марта политик заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии дает ему только обезболивающее.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- Соратники Навального анонсировали акции протеста в России на 21 апреля.
- Напомним, суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.