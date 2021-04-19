Навального переводят в больницу для осужденных. Она находится на территории другой колонии

Российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку в конце марта, переводят из колонии в стационар областной больницы для осужденных, которая находится на территории другой колонии — № 3 во Владимирской области.

Об этом сообщает областное управление Федеральной службы исполнения наказаний России.

При этом в ведомстве называют состояние здоровья Навального «удовлетворительным». В заявлении ФСИН также говорится, что по соглашению оппозиционера ему предназначена витаминная терапия и его «ежедневно осматривает врач-терапевт».

Вместе с тем, соратник Навального, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов отметил, что Навального перевели в другую колонию и это «никакая не больница».

«Перевод в исправительную колонию № 3 — это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает», — написал Жданов в Twitter.