США предупредили Кремль: Если Навальный умрет — будут последствия

США пригрозили властям России последствиями в случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный, состояние здоровья которого ухудшается, умрет в тюрьме.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
«Мы сообщили российскому правительству, что оно несет ответственность за то, что происходит с господином Навальным в заключении, и они будут отвечать перед международным сообществом», — подчеркнул Салливан.
Он отметил, что администрация Байдена рассматривает различные варианты реагирования, однако отказался озвучивать детали потенциальных санкций.
«Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия», — подчеркнул Салливан.
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал допустить к российскому оппозиционеру его лечащих врачей и отметил, что ситуацию с Навальным будут обсуждать на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля, пишет Deutsche Welle.
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками, а ПАСЕ проведет срочные дебаты из-за ситуации с политиком.
- Соратники Навального анонсировали акции протеста в России на 21 апреля.