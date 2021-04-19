США предупредили Кремль: Если Навальный умрет — будут последствия

США пригрозили властям России последствиями в случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный, состояние здоровья которого ухудшается, умрет в тюрьме.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Мы сообщили российскому правительству, что оно несет ответственность за то, что происходит с господином Навальным в заключении, и они будут отвечать перед международным сообществом», — подчеркнул Салливан.

Он отметил, что администрация Байдена рассматривает различные варианты реагирования, однако отказался озвучивать детали потенциальных санкций.

«Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия», — подчеркнул Салливан.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал допустить к российскому оппозиционеру его лечащих врачей и отметил, что ситуацию с Навальным будут обсуждать на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля, пишет Deutsche Welle.