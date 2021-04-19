США попередили Кремль: Якщо Навальний помре — будуть наслідки

США пригрозили владі Росії наслідками в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний, стан здоров’я якого погіршується, помре у вʼязниці.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

«Ми повідомили російському уряду, що він несе відповідальність за те, що відбувається з паном Навальним в увʼязненні, і вони будуть відповідати перед міжнародною спільнотою», — наголосив Салліван.

Він зазначив, що адміністрація Байдена розглядає різні варіанти реагування, проте відмовився озвучувати деталі потенційних санкцій.

«Але ми повідомили, що в разі смерті Навального будуть наслідки», — підкреслив Салліван.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав допустити до російського опозиціонера його лікуючих лікарів і наголосив, що ситуацію з Навальним обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 19 квітня, пише Deutsche Welle.