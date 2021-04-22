В России провели акции в поддержку Навального. Задержали более тысячи человек

В России завершились акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Во время митингов полиция задержала не менее 1 200 человек.

Об этом пишет BBC.

Акции прошли во многих российских городах, больше всего людей вышло в Москве. По данным МВД, в протестах в российский столице участвовали шесть тысяч человек, в то время как в штабе Навального утверждают о значительно большем количестве. По данным СМИ, на улицы Москвы вышли примерно 25 тысяч человек.

Полиция, как обычно, разгоняла митинги и жестко задерживала протестующих. В Санкт-Петербурге задерживаемые жаловались на использование правоохранителями электрошокеров. Только в этом городе задержали почти 500 человек.

В акции в Москве приняли участие супруга Навального Юлия, его брат Олег и даже мать. В то же время его соратников — Любовь Соболь и Киру Ярмыш — задержали еще до начала акции. Ярмыш получила 10 суток ареста за «организацию митинга».