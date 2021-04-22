В России провели акции в поддержку Навального. Задержали более тысячи человек

В России завершились акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Во время митингов полиция задержала не менее 1 200 человек.
Об этом пишет BBC.
Акции прошли во многих российских городах, больше всего людей вышло в Москве. По данным МВД, в протестах в российский столице участвовали шесть тысяч человек, в то время как в штабе Навального утверждают о значительно большем количестве. По данным СМИ, на улицы Москвы вышли примерно 25 тысяч человек.
Полиция, как обычно, разгоняла митинги и жестко задерживала протестующих. В Санкт-Петербурге задерживаемые жаловались на использование правоохранителями электрошокеров. Только в этом городе задержали почти 500 человек.
В акции в Москве приняли участие супруга Навального Юлия, его брат Олег и даже мать. В то же время его соратников — Любовь Соболь и Киру Ярмыш — задержали еще до начала акции. Ярмыш получила 10 суток ареста за «организацию митинга».
- Накануне российский «Фонд борьбы с коррупцией» анонсировал проведение митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального. Люди начали выходить на улицы после 16:00. Первые задержания начались уже через час — силовики свозили спецтехнику с самого утра. Сторонники Навального требуют освободить политика.
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и им можно «пугать детей».