В городах России на акциях Навального силовики задержали более 500 человек

В городах России силовики задержали при разгоне митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального свыше 500 человек. Традиционно, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают «Медиазона», «ОВД-инфо», «Дождь» и ряд других российских СМИ.

Акции и марши проходили в 61 городе. В Москве и Питере шествия еще продолжаются, но в последнем силовики почти подавили массовые собрания — больших групп протестующих на улицах не осталось, только журналисты и ОМОН.

Некоторых протестующих задержали жестоко — их били дубинками, заливали слезоточивым газом и применяли электрошокеры. Силовики также задерживали журналистов.

К СММ‑редактору команды Навального Александру Шепелеву и журналистке «Медиазоны» Ольге Ромашовой силовики приходили с обысками домой, а юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь задержали на несколько часов — ее адвокат сообщил, что ее хотят привлечь к ответственности за призывы с канала «Эхо Москвы» к участию в несанкционированном мероприятии. Суд над ней состоится завтра.

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш уже арестовали на 10 суток.