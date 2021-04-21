В Москве и Санкт-Петербурге начались задержания участников акций в поддержку Навального

В Москве и Санкт-Петербурге полиция начала разгон акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает «Дождь».

Несколько человек задержали у станции метро «Боровицкая». Также стало известно о задержании в Александровском саду. Как пишет «Дождь», ОМОН начал «рассекать» толпу в центре Москвы. Сообщается, что в переходе на Тверской улице в Москве распылили газ.

Телеканал RTVi сообщает, что в Петербурге полиция применила электрошокеры. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Навального задержали более 383 человек в 51 городе.