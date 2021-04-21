В Москве и Санкт-Петербурге начались задержания участников акций в поддержку Навального

В Москве и Санкт-Петербурге полиция начала разгон акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает «Дождь».
Несколько человек задержали у станции метро «Боровицкая». Также стало известно о задержании в Александровском саду. Как пишет «Дождь», ОМОН начал «рассекать» толпу в центре Москвы. Сообщается, что в переходе на Тверской улице в Москве распылили газ.
Телеканал RTVi сообщает, что в Петербурге полиция применила электрошокеры. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Навального задержали более 383 человек в 51 городе.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покрове. Он объявил голодовку 31 марта. В конце марта политик заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.