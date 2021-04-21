У Москві та Санкт-Петербурзі почали затримувати учасників акцій на підтримку Навального

У Москві й Санкт-Петербурзі поліція почала розгін акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє «Дождь».
Кілька людей затримали біля станції метро «Боровицька». Також стало відомо про затримання в Олександрівському саду. Як пише «Дождь», ОМОН почав «розсікати» натовп в центрі Москви. Повідомляється, що в переході на Тверській вулиці в Москві поліція застосувала газ.
Телеканал RTVi повідомляє, що в Петербурзі поліція застосувала електрошокери. За даними «ОВД-Инфо», на акціях на підтримку Навального затримали понад 383 особи в 51 місті.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. Він оголосив голодування 31 березня. В кінці березня політик заявив про розвиток хвороби і відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, в результаті якого втратив чутливість у нозі і не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.