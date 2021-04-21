Величезна качка та перекритий центр Москви. У Росії почалися акції на підтримку Навального

У Росії почалися протести на підтримку увʼязненого в колонії опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «Русская служба Би-би-си».

Акції почалися у Владивостоці, Южно-Сахалінську, Магадані, Красноярську, Іркутську і Хабаровську. У Владивостоку учасники акції йдуть ходою містом. Несуть величезну жовту качку — символ, який відсилає до розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Навального про дорогу нерухомість з будиночком для качок, яка, за даними авторів, повʼязана з колишнім премʼєр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

За даними місцевих ЗМІ, в акції беруть участь до тисячі осіб. Протестувальники вигукують: «Росія буде щасливою», «Навальному свободу», «Свободу політвʼязням», «Свободу Сергію Фургалу», «Ми за мир!», А також «Вставайте, міста! З Батьківщиною біда!»

Одночасно з початком акцій почалися і затримання їхніх учасників. За даними «ОВД-Инфо», затримано вже 49 осіб, причому більшість з них у містах, де акції ще не почалися.

Поліція також готується до масових акцій. У Москві і Санкт-Петербурзі перекрили центр міста: в столиці виставили загородження, а в Санкт-Петербурзі — репетирують військовий парад.