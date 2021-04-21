Огромная утка и перекрытый центр Москвы. В России начались акции в поддержку Навального

В России начались протесты в поддержку находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Акции начались во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Во Владивостоке участники акции идут шествием по городу. Некоторые несут огромную желтую утку — символ, отсылающий к расследованию «Фонда борьбы с коррупцией» Навального о дорогостоящей недвижимости с домиком для уток, которая, по данным авторов, связана с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По данным местных СМИ, в акции участвуют до тысячи человек. Протестующие кричат: «Россия будет счастливой», «Навальному свободу», «Свободу политзаключенным», «Свободу Сергею Фургалу», «Мы за мир!», а также «Вставай, города! С нашей Родиной беда!»

Одновременно с началом акций начались и задержания их участников. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже 49 человек, причем большинство из них в городах, где акции еще не начались.

Полиция также готовится к массовым акциям. В Москве и Санкт-Петербурге перекрыли центр города: в столице выставили заграждения, а в Санкт-Петербурге — репетируют военный парад.