У містах Росії на акціях Навального силовики затримали понад 500 осіб

У містах Росії силовики затримали під час розгону мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального понад 500 осіб. Традиційно, найбільше — в Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють «Медиазона», «ОВД-инфо», «Дождь» і низка інших російських ЗМІ.

Акції та марші проходили в 61 місті. У Москві та Пітері акції ще тривають, але в останньому силовики майже придушили масові зібрання — великих груп протестувальників на вулицях не залишилося, тільки журналісти та ОМОН.

Деяких учасників протесту затримали жорстоко — їх били кийками, заливали сльозогінним газом і застосовували електрошокери. Силовики також затримували журналістів.

До СММ-редактора команди Навального Олександра Шепелєва і журналістки «Медіазони» Ольги Ромашової силовики приходили з обшуками додому, а юристку «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь затримали на кілька годин — її адвокат повідомив, що її хочуть притягнути до відповідальності за заклики з каналу «Эхо Москвы» до участі в несанкціонованому заході. Суд над нею відбудеться завтра.

Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш вже заарештували на 10 діб.