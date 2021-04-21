У містах Росії на акціях Навального силовики затримали понад 500 осіб

У містах Росії силовики затримали під час розгону мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального понад 500 осіб. Традиційно, найбільше — в Москві та Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляють «Медиазона», «ОВД-инфо», «Дождь» і низка інших російських ЗМІ.
Акції та марші проходили в 61 місті. У Москві та Пітері акції ще тривають, але в останньому силовики майже придушили масові зібрання — великих груп протестувальників на вулицях не залишилося, тільки журналісти та ОМОН.
Деяких учасників протесту затримали жорстоко — їх били кийками, заливали сльозогінним газом і застосовували електрошокери. Силовики також затримували журналістів.
До СММ-редактора команди Навального Олександра Шепелєва і журналістки «Медіазони» Ольги Ромашової силовики приходили з обшуками додому, а юристку «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь затримали на кілька годин — її адвокат повідомив, що її хочуть притягнути до відповідальності за заклики з каналу «Эхо Москвы» до участі в несанкціонованому заході. Суд над нею відбудеться завтра.
Прессекретарку Навального Кіру Ярмиш вже заарештували на 10 діб.
- Напередодні російський «Фонд боротьби з корупцією» анонсував проведення мітингу опозиції на підтримку Олексія Навального. Люди почали виходити на вулиці після 16:00. Перші затримання почалися вже через годину — силовики звозили спецтехніку з самого ранку. Прихильники Навального вимагають звільнити політика.
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і ним можна «лякати дітей».