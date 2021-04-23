Російський опозиціонер Навальний припиняє голодувати

У пʼятницю, 23 квітня, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що припиняє голодувати. Про початок голодування він оголосив 31 березня — таким чином хотів домогтися того, аби до нього пустили цивільного лікаря та передали медикаменти.

Про це він повідомив в Instagram.

«Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю — у мене зникає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні, кажуть, це навіть важче», — повідомив Навальний.

Зі слів політика, за минулі тижні «завдяки величезній підтримці хороших людей по всій країні і по всьому світу» йому вдалося домогтися, що його двічі обстежував консиліум цивільних лікарів, а також що тепер йому віддають результати і висновки проведених медичних досліджень.

У четвер, 22 квітня, стало відомо, що Навального оглянули цивільні лікарі, яким він довіряє. Політика відвозили до лікарні у Владимирі 20 квітня, де його оглянули нефролог, невролог і нейрохірург. Тоді медики закликали опозиціонера припинити голодувати.

У пʼятницю, 23 квітня, медики опублікували висновок медичного огляду Навального. У ньому йдеться про наступне:

пацієнту не забезпечили коректне знеболювання;

досі не встановили повноцінний діагноз;

низка даних з аналізів може свідчити про наявність прямої загрози для життя;

виведення пацієнта з тривалого голодування потребує особливих навичок призначення лікувального харчування.

Нагадаємо, що 22 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального до 7 червня (наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему прав людини), однак Росія відмовилась її виконувати.