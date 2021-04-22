До Навального допустили цивільних лікарів. Його просять припинити голодування

Російського опозиціонера Олексія Навального оглянули лікарі.

Як пише Reuters, голова Альянсу лікарів і соратниця Навального Анастасія Васильєва повідомила, що звернеться до нього з проханням припинити голодування.

«Це вже перемога, ми цього все-таки домоглися, тому ми розуміємо, що треба вже припиняти голодування. Продовження вже буде небезпечним для його життя і здоровʼя. Ми написали таке звернення [із закликом припинити голодування]. Сподіваюся, до Олексія воно дійде завтра», — сказала вона.

Васильєва додала, що політика відвозили до лікарні у Володимирі 20 квітня, де його оглянули нефролог, невролог і нейрохірург. Висновок оголосять в пʼятницю, 23 квітня.