К Навальному допустили гражданских врачей. Его просят прекратить голодовку

Российского оппозиционера Алексея Навального осмотрели врачи.

Как пишет Reuters, глава Альянса врачей и соратница Навального Анастасия Васильева сообщила, что обратится к нему с просьбой прекратить голодовку.

«Это уже победа, мы этого все-таки добились, поэтому мы понимаем, что надо уже прекращать голодовку. Ее продолжение уже будет опасно для его жизни и здоровья. Мы написали такое обращение [с призывом прекратить голодовку]. Надеюсь, до Алексея оно дойдет завтра», — сказала она.

Васильева добавила, что политика отвозили в больницу во Владимире 20 апреля, где его осмотрели нефролог, невролог и нейрохирург. Заключение объявят в пятницу, 23 апреля.