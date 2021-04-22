К Навальному допустили гражданских врачей. Его просят прекратить голодовку

Российского оппозиционера Алексея Навального осмотрели врачи.
Как пишет Reuters, глава Альянса врачей и соратница Навального Анастасия Васильева сообщила, что обратится к нему с просьбой прекратить голодовку.
«Это уже победа, мы этого все-таки добились, поэтому мы понимаем, что надо уже прекращать голодовку. Ее продолжение уже будет опасно для его жизни и здоровья. Мы написали такое обращение [с призывом прекратить голодовку]. Надеюсь, до Алексея оно дойдет завтра», — сказала она.
Васильева добавила, что политика отвозили в больницу во Владимире 20 апреля, где его осмотрели нефролог, невролог и нейрохирург. Заключение объявят в пятницу, 23 апреля.
- В конце марта Навальный в колонии заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, из-за которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии оказать ему должную медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается ежедневно. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- 19 апреля стало известно, что Навального переводят из колонии в больницу для осужденных. За время голодовки он похудел на 8 кг, а с момента заключения — на 15 кг. Позднее в письме Навальный рассказал, что похож на «скелета».
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять и освобождать Навального.