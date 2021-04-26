Румыния решила выдворить российского дипломата

Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе в посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева.

Об этом сообщили в пресс-службе румынского Министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что деятельность российского дипломата противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.

МИД уже вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина — ему сообщили о принятом румынскими властями решении.