Румыния решила выдворить российского дипломата

Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе в посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева.
Об этом сообщили в пресс-службе румынского Министерства иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что деятельность российского дипломата противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.
МИД уже вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина — ему сообщили о принятом румынскими властями решении.
- Напомним, 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- В России тем временем заявили, что начали формировать список «недружественных государств». В него точно попадут США, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и высылают из страны 10 российских дипломатов.