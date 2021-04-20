Bellingcat: Операцией ГРУ по подрыву склада боеприпасов в Чехии руководил российский генерал

Взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице осенью 2014 года был организован под руководством главы военной части 29155 Генерального разведуправления России генерала Андрея Аверьянова. В операции участвовали не менее шести человек, среди них — Анатолий Чепига и Александр Мишкин (псевдонимы — Александр Петров и Руслан Боширов), известные по отравлению «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.

По данным расследователей, Аверьянов 4 октября 2014 года вылетал в Женеву под видом туриста, где его встретили подчиненные сотрудники ГРУ Денис Сергеев (имя прикрытия — Сергей Федотов), который позже станет одним из участников отравления Скрипалей, и Егор Гордиенко (имя прикрытия — Георгий Горшков).

В районе альпийского курорта Шамони (60 км от Женевы), где, как сообщали французские СМИ, располагалась база снабжения отряда 29155, Аверьянов с подчиненными спланировал операцию, а после вернулся в Москву, где провел два совещания.

11 октября в Прагу прилетели Чепига и Мишкин. В страну они въехали с паспортами на другие имена — Руслан Табаров и Николай Попа.

Bellingcat

В тот же день в чешскую столицу прилетел Аверьянов и его коллега подполковник Николай Ежов (имя прикрытия — Николай Кононыхин).

Чуть позже Чепига и Мишкин перебрались из Праги в Остраву, которая находится примерно в часе езды от склада боеприпасов. В этот же город направились Аверьянов и Ежов, но через Вену, а также еще два сотрудника ГРУ — Алексей Капинос и Евгений Калинин, которые летели через Будапешт под прикрытием дипломатов.

Bellingcat

Из Остравы Чепига и Мишкин связались с компанией Imex, занимавшейся хранением оружия во Врбетице, и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 до 17 октября, представившись потенциальными покупателями. Вскоре после этого с болгарским торговцем оружия Емельяном Гебревым, который хранил часть своего оружия на этом складе, связались представители Imex и сообщили, что у него есть покупатели, которые просили встретиться до 15 октября. Гебрева встреча не заинтересовала.

16 октября в 09:25 на складе боеприпасов № 16 в Врбетице произошел взрыв — было уничтожено 58 тонн боеприпасов, погибли два сотрудника Imex.

Через несколько минут после взрыва Чепига и Мишкин сели на борт рейса из Вены в Москву. Два других офицера ГРУ, Аверьянов и Ежов, в тот же день уехали в Вену и направились прямо в аэропорт. Все они покинули страну в течении дня, кроме Ежова, который улетел в Москву 3 ноября.