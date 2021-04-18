Чешское СМИ: За взрывом на складе боеприпасов в Чехии в 2014-м стоят российские агенты. Оружие оттуда могло предназначаться Украине

Взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году был организован, вероятно, при участии сотрудников российской разведки. Скорее всего, целью было сорвать поставки оружия, в том числе для Украины. Поставкой вооружения оттуда занимался болгарский бизнесмен Емельян Гебрев.

Об этом пишет чешское издание Respekt.

Речь идет о взрыве на складе в восточной части Чехии, который произошел 16 октября 2014 года и привел к гибели двух человек, многочисленным разрушениям и причинил ущерб на несколько миллионов крон. Склад принадлежал коммерческой компании, которая официально занимается торговлей оружием, — Imex Group.

Накануне в полиции Чехии заявили, что к взрыву причастны два сотрудника Главного разведывательного управления России — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые работают под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Это те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым химическим веществом из группы «Новичок».

По данным Respekt, они прибыли в Чехию 13 октября 2014 года регулярным рейсом из Москвы и покинули страну 16 октября, вылетев в Австрию, а оттуда в Россию. При въезде в Чехию они предоставили свои российские паспорта на вымышленные имена Петрова и Боширова.

Во время своего визита в Чехию они заказали посещение склада вооружений Imex Group. Но для этого они уже воспользовались другими паспортами на имена граждан Таджикистана Руслана Табарова и Молдовы Николае Попа.

«У полиции нет прямых доказательств, что они приходили на территорию комплекса, но эта гипотеза считается очень вероятной», — отмечает издание.

В то время как раз готовились отгружать вооружение, которое закупил известный болгарский торговец — вероятно, речь идет о Емельяне Гебреве. Он, как отмечает издание, вероятно, должен был продать оружие Украине, а это не понравилось России.

Издание отмечает, что взрыв на складе произошел «преждевременно» — устройство должно было сработать «во время транспортировки оружия в другую страну» и тем самим подорвать позиции продавца в глазах его партнеров.

По данным источников издания, тип взрывного устройства еще не определили, поскольку комплекс в Врбетице был разрушен полностью.

Имя предпринимателя не называют, однако Respekt напоминает, что ранее Болгария обвиняла сотрудников ГРУ в попытках отравить бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году веществом из группы «Новичок». Мотив так и не раскрыли, но следствие предполагало, что это произошло из-за того, что он поставлял оружие Министерству внутренних дел Украины и Нацгвардии.