Чеське ЗМІ: За вибухом на складі боєприпасів у Чехії в 2014-му стоять російські агенти. Зброя звідти могла призначатися Україні

Вибух на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році був організований, імовірно, за участі працівників російської розвідки і, можливо, був зроблений для зриву постачання зброї, зокрема для України. Постачанням озброєння з цього складу займався болгарський бізнесмен Омелян Ґебрев.

Про це пише чеське видання Respekt.

Йдеться про вибух на складі, який стався у східній частині Чехії 16 жовтня 2014 року, внаслідок чого загинули двоє людей. Сам вибух призвів до численних руйнувань та завдав збитків на кілька мільйонів крон. Склад належав комерційній компанії, що офіційно займається торгівлею зброєю, — Imex Group.

Напередодні у поліції Чехії заявили, що до вибуху причетні два працівники Головного розвідувального управління Росії — Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які працюють під вигаданими іменами Олександра Петрова та Руслана Боширова. Це ті самі люди, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок».

За даними Respekt, вони прибули у Чехію 13 жовтня 2014 року регулярним рейсом з Москви і покинули країну 16 жовтня, вилетівши до Австрії, а звідти в Росію. При вʼїзді у Чехію вони надали свої російські паспорти на вигадані імена Петрова та Боширова.

Під час свого візиту до Чехії вони замовили відвідини складу озброєнь Imex Group. Проте для цього вже скористалися іншими паспортами — на імена громадян Таджикистану Руслана Табарова і Молдови Ніколае Попа.

«У поліції немає прямих доказів, що вони приходили на територію комплексу, але ця гіпотеза вважається дуже ймовірною», — зазначає видання.

У той час, коли обидва мали дозвіл на відвідини складу, якраз готувалися відвантажувати озброєння, закуплене відомим болгарським торговцем — імовірно йдеться про Омеляна Ґебрева. Він, як зазначає видання, імовірно мав продати озброєння Україні, а це не сподобалося Росії.

Видання зазначає, що вибух на складі стався «передчасно» — пристрій мав спрацювати «під час транспортування зброї в іншу країну» і тим підірвати позиції продавця в очах його партнерів.

За даними джерел видання, тип вибухового пристрою ще не зʼясували, оскільки комплекс у Врбетіце був зруйнований повністю.

Імʼя підприємця не наводять, однак Respekt нагадує, що раніше Болгарія звинувачувала працівників ГРУ у спробах отруїти бізнесмена Омеляна Ґебрева в 2015 році речовиною з групи «Новачок». Мотив так і не розкрили до кінця, але слідство припускало, що це сталося через те, що він постачав озброєння Міністерству внутрішніх справ України та Нацгвардії.