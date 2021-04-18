Чехія висилає 18 російських дипломатів. В РФ назвали це «фокусами» і попередили про наслідки

Міністерство закордонних справ Чехії оголосило про висилання з країни 18 російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби. Крім того, країна оголосила в розшук двох працівників російської розвідки.
Про це повідомляють Novinky.cz та пресслужба чеської поліції.
В МЗС повідомили, що 18 російських дипломатів ідентифікували як працівників російських спецслужб — Головного розвідувального управління (ГРУ) та Служби зовнішньої розвідки Росії. Їм дали 48 годин, щоб покинути територію Чехії. Глава МЗС уже проінформував про це посла Росії, його викликали у чеське відомство.
Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
Бабіш додав, що вже обговорив цю ситуацію з главою Ради Європи Шарлем Мішелем. Також він планує поінформувати інших зарубіжних партнерів.
Крім того, поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року.
Поліція оприлюднила їхні фотографії. Як зазначає «Радіо Свобода», фото відповідають знімкам чоловіків, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії (а також іще двох людей 2018 року) бойовою хімічною речовиною з групи «Новачок». Вони діяли там під вигаданими іменами Олександра Петрова і Руслана Боширова.
В МЗС Росії вже відреагували на рішення Чехії, попередивши про наслідки. «Празі добре відомо, що відбудеться після таких фокусів», — заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує Интерфакс.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори в США. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.
- 16 квітня Польща вислала трьох працівників посольства Росії, їх оголосили персонами нон ґрата.
- Наприкінці березня в Італії за підозрою у шпигунстві для Росії затримали акредитованого при посольстві РФ офіцера російської армії та капітана ВМС Італії. Перед тим Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через шпигунський скандал.