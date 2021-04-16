Персони нон-ґрата. Польща висилає трьох російських дипломатів із країни

Міністерство закордонних справ Польщі визнало трьох співробітників посольства Росії в Варшаві персонами нон ґрата і оголосило про їхню висилку.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
Як зазначається, 15 квітня російського посла у Польщі Сергія Андрєєва викликали до МЗС і вручили відповідну ноту.
«Підставою для такого рішення стало порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і здійснення діяльності на шкоду Республіки Польща», — пояснили у міністерстві.
Окрім цього, у МЗС також заявили, що Польща підтримує санкції США, запроваджені щодо Росії.
«Спільно ухвалені, погоджені союзницькі рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації», — додали у відомстві.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній і осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Міністерство фінансів США опублікувало три окремі новини про запровадження санкцій. Вони стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори в США.
- В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.