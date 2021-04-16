Персони нон-ґрата. Польща висилає трьох російських дипломатів із країни

Як зазначається, 15 квітня російського посла у Польщі Сергія Андрєєва викликали до МЗС і вручили відповідну ноту.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Міністерство закордонних справ Польщі визнало трьох співробітників посольства Росії в Варшаві персонами нон ґрата і оголосило про їхню висилку.

«Підставою для такого рішення стало порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і здійснення діяльності на шкоду Республіки Польща», — пояснили у міністерстві.

Окрім цього, у МЗС також заявили, що Польща підтримує санкції США, запроваджені щодо Росії.

«Спільно ухвалені, погоджені союзницькі рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації», — додали у відомстві.