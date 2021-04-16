Персоны нон-грата. Польша высылает трех российских дипломатов из страны

Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата и объявило об их высылке.
Об этом говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, 15 апреля российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД и вручили соответствующую ноту.
«Основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществления деятельности в ущерб Республики Польша», — пояснили в министерстве.
Кроме этого, в МИД также заявили, что Польша поддерживает санкции США, введенные в отношении России.
«Совместно принятые, согласованные союзнические решение являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США.
- В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.