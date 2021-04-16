Персоны нон-грата. Польша высылает трех российских дипломатов из страны

Как отмечается, 15 апреля российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД и вручили соответствующую ноту.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата и объявило об их высылке.

«Основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществления деятельности в ущерб Республики Польша», — пояснили в министерстве.

Кроме этого, в МИД также заявили, что Польша поддерживает санкции США, введенные в отношении России.

«Совместно принятые, согласованные союзнические решение являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — добавили в ведомстве.