Чехия высылает 18 российских дипломатов. В РФ назвали это «фокусами» и предупредили о последствиях

Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух сотрудников российской разведки.

Об этом сообщают Novinky.cz и пресс-служба чешской полиции.

В МИД сообщили, что 18 российских дипломатов идентифицировали как сотрудников российских спецслужб — Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки России. Им дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии. Глава МИД уже проинформировал об этом посла России, его вызвали в чешское ведомство.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.

Бабиш добавил, что ситуацию он уже обсудил с главой Совета Европы Шарлем Мишелем. Также он планирует проинформировать других зарубежных партнеров.

Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года.

Полиция обнародовала их фотографии. Как отмечает «Радио Свобода», фото соответствуют снимкам мужчин, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (а также еще двух людей в 2018 году) боевым химическим веществом из группы «Новичок». Там они также действовали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД России уже отреагировали на решение Чехии, предупредив о последствиях. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует Интерфакс.