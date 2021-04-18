Чехия высылает 18 российских дипломатов. В РФ назвали это «фокусами» и предупредили о последствиях

Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух сотрудников российской разведки.
Об этом сообщают Novinky.cz и пресс-служба чешской полиции.
В МИД сообщили, что 18 российских дипломатов идентифицировали как сотрудников российских спецслужб — Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки России. Им дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии. Глава МИД уже проинформировал об этом посла России, его вызвали в чешское ведомство.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
Бабиш добавил, что ситуацию он уже обсудил с главой Совета Европы Шарлем Мишелем. Также он планирует проинформировать других зарубежных партнеров.
Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года.
Полиция обнародовала их фотографии. Как отмечает «Радио Свобода», фото соответствуют снимкам мужчин, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (а также еще двух людей в 2018 году) боевым химическим веществом из группы «Новичок». Там они также действовали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова.
В МИД России уже отреагировали на решение Чехии, предупредив о последствиях. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует Интерфакс.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.
- 16 апреля Польша выслала трех сотрудников посольства России, их объявили персонами нон грата.
- В конце марта в Италии по подозрению в шпионаже для России задержали аккредитованного при посольстве РФ офицера российской армии и капитана ВМС Италии. Перед тем Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата из-за шпионского скандала.