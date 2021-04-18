МИД России заявил протест Чехии из-за высылки своих дипломатов, усмотрев в ней «американский след»

Министерство иностранных дел России выразило Чехии протест в связи с решением выслать 18 российских дипломатов, назвав это попыткой угодить Соединенным Штатам.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — сказано в сообщении МИДа.

В субботу Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух сотрудников российской разведки.

В МИД сообщили, что 18 российских дипломатов идентифицировали как сотрудников российских спецслужб — Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки России. Им дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии. Глава МИД уже проинформировал об этом посла России, его вызвали в чешское ведомство.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетицах в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.