МЗС Росії заявило протест Чехії через висилку своїх дипломатів, угледівши в ній «американський слід»

Міністерство закордонних справ Росії висловило Чехії протест у звʼязку з рішенням вислати 18 російських дипломатів, назвавши це спробою догодити Сполученим Штатам.

Про це йдеться в заяві відомства.

«Цей ворожий крок став продовженням серії антиросійських акцій, вчинених Чехією в останні роки. Не можна не бачити також американський слід. У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій стосовно Росії чеська влада у цій частині навіть перевершила своїх заокеанських господарів», — сказано в повідомленні МЗС.

У суботу Міністерство закордонних справ Чехії оголосило про висилання з країни 18 російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби. Крім того, країна оголосила в розшук двох працівників російської розвідки.

В МЗС повідомили, що 18 російських дипломатів ідентифікували як працівників російських спецслужб — Головного розвідувального управління (ГРУ) та Служби зовнішньої розвідки Росії. Їм дали 48 годин, щоб покинути територію Чехії. Глава МЗС уже проінформував про це посла Росії, його викликали у чеське відомство.

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.