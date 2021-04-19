В Чехии заявили, что боеприпасы со склада во Врбетице хотели взорвать в Болгарии. Премьер Бабиш пообещал обнародовать материалы дела

Взрыв боеприпасов на складе в чешском Врбетице, который случился осенью 2014 года, должен был произойти чуть позже и в Болгарии.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире ČT24.

«Это была попытка уничтожить боеприпасы. Однако изначально планировалось, что ликвидация должна произойти за пределами Чешской Республики. Там что-то пошло не так», — сказал он.

По словам Гамачека, доказательств причастности России ко взрывам достаточно, поэтому Чехия будет просить разрешения допросить агентов военной секретной службы ГРУ.

«Полиция попытается допросить этих двоих. Но, учитывая то, как российская сторона подходила к этим вещам в прошлом, я сомневаюсь, что эта помощь будет оказана», — сказал министр.

Чиновник также отметил, что сейчас полиция разрабатывает версию о Болгарии.

«Я дал указания нашим послам в Евросоюзе и НАТО информировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом я также поговорю на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник», — написал он на своей странице в Twitter.

В то же время премьер-министр Андрей Бабиш заметил, что российские агенты, причастные к покушению на Скрипаля, фигурируют и в деле болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

«По данным наших служб, было доказано, что эти агенты фигурировали в деле о покушении на убийство болгарского бизнесмена и в деле Скрипаля», — заявил он.

Отметим, ранее Болгария обвиняла работников ГРУ в попытках отравить бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году веществом из группы «Новичок». Мотив так и не раскрыли, но следствие предполагало, что это произошло из-за того, что он поставлял вооружение Министерству внутренних дел Украины и Нацгвардии.

Кроме этого, Бабиш пообещал рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают российских агентов. В интервью Lidovky.cz он сказал, что это произойдет после того, как правительство ознакомится с документами.