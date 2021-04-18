Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата — они должны покинуть страну

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что эти дипломаты должны покинуть территорию России до конца дня 19 апреля. О таком решении в российском МИД заявили послу Чехии Витезславу Пивоньке.

В субботу Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух сотрудников российской разведки.

В МИД сообщили, что 18 российских дипломатов идентифицировали как сотрудников российских спецслужб — Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки России. Им дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии. Глава МИД уже проинформировал об этом посла России, его вызвали в чешское ведомство.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетицах в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.