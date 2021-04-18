Росія оголосила 20 чеських дипломатів персонами нон грата — вони мають покинути країну

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 20 чеських дипломатів у відповідь на висилання російських дипломатів з Чехії.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

У російському зовнішньополітичному відомстві додали, що ці дипломати мають залишити територію Росії до кінця дня 19 квітня. Про таке рішення в російському МЗС заявили послу Чехії Вітезславу Півоньці.

У суботу Міністерство закордонних справ Чехії оголосило про висилання з країни 18 російських дипломатів, яких звинуватили в роботі на російські спецслужби. Крім того, країна оголосила в розшук двох працівників російської розвідки.

В МЗС повідомили, що 18 російських дипломатів ідентифікували як працівників російських спецслужб — Головного розвідувального управління (ГРУ) та Служби зовнішньої розвідки Росії. Їм дали 48 годин, щоб покинути територію Чехії. Глава МЗС уже поінформував про це посла Росії, його викликали у чеське відомство.

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.