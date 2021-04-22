Чехия значительно сокращает численность российских дипломатов в Праге. Вышлют 70 человек

Министерство иностранных дел Чехии на после истечения срока ультиматума объявило, что уменьшает численность сотрудников посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.

Об этом было объявлено на пресс-конференции МИДа.

Из Чехии вышлют 27 российских дипломатов и 67 административных сотрудников. Численность российской дипмиссии будет равна чешской — 5 дипломатов и 9 человек административного персонала.

Решение принято после отказа России принять обратно 20 высланных чешских дипломатов. 21 апреля в Кремле заявили, что «разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны».