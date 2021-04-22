Чехия значительно сокращает численность российских дипломатов в Праге. Вышлют 70 человек

Министерство иностранных дел Чехии на после истечения срока ультиматума объявило, что уменьшает численность сотрудников посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.
Об этом было объявлено на пресс-конференции МИДа.
Из Чехии вышлют 27 российских дипломатов и 67 административных сотрудников. Численность российской дипмиссии будет равна чешской — 5 дипломатов и 9 человек административного персонала.
Решение принято после отказа России принять обратно 20 высланных чешских дипломатов. 21 апреля в Кремле заявили, что «разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны».
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов. Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе был организован для срыва поставок оружия в Украину.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- 22 апреля Сенат Чехии призвал руководство страны разорвать договор о дружбе с Россией и оставить в Праге только одного российского дипломата.