Чехия предъявила России ультиматум — хочет, чтобы Москва приняла обратно высланных дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек требует, чтобы Россия приняла обратно 20 высланных чешских дипломатов. Иначе он пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.
Об этом пишет Novinky.
«Реакция России была непропорциональной и парализовала наше посольство. Сегодня я протестовал против этой акции. Я объявил послу следующее: у Российской Федерации есть время до завтрашнего полудня, чтобы пустить чешских дипломатов обратно в Москву. Если они не смогут вернуться в Москву, я решу сократить количество дипломатов в российском посольстве, чтобы оно отвечало посольству Чехии в Москве», — пояснил он.
Кулганек отметил, что история российско-чешских отношений вступила в очень сложную стадию. Чехия выслала 18 российских дипломатов после результатов расследования взрывов на складах, тогда как Россия в ответ — 20.
В МИД РФ уже отреагировали на чешский ультиматум и заявили, что Чехия должна так разговаривать внутри НАТО, а не с Москвой.
«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — отметила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
- Напомним, что 18 апреля 2021 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали фальшивые паспорта во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Это сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эти же фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году, где они действовали под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».