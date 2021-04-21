Чехия предъявила России ультиматум — хочет, чтобы Москва приняла обратно высланных дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек требует, чтобы Россия приняла обратно 20 высланных чешских дипломатов. Иначе он пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.

Об этом пишет Novinky.

«Реакция России была непропорциональной и парализовала наше посольство. Сегодня я протестовал против этой акции. Я объявил послу следующее: у Российской Федерации есть время до завтрашнего полудня, чтобы пустить чешских дипломатов обратно в Москву. Если они не смогут вернуться в Москву, я решу сократить количество дипломатов в российском посольстве, чтобы оно отвечало посольству Чехии в Москве», — пояснил он.

Кулганек отметил, что история российско-чешских отношений вступила в очень сложную стадию. Чехия выслала 18 российских дипломатов после результатов расследования взрывов на складах, тогда как Россия в ответ — 20.

В МИД РФ уже отреагировали на чешский ультиматум и заявили, что Чехия должна так разговаривать внутри НАТО, а не с Москвой.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — отметила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.