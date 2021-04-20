СМИ: Один из высланных из Чехии дипломатов служил в ГРУ вместе с Петровым и Бошировым

Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, известными под именами Александр Петров и Руслан Боширов. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией.

Об этом сообщается в материале чешского издания Seznam Zpravy.

Речь идет о заместителе военного атташе посольства России в Праге Викторе Будяке. Журналисты считают, что он мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ранее расследователи предполагали, что эта воинская часть специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время, по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.