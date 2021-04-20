СМИ: Один из высланных из Чехии дипломатов служил в ГРУ вместе с Петровым и Бошировым

Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, известными под именами Александр Петров и Руслан Боширов. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией.
Об этом сообщается в материале чешского издания Seznam Zpravy.
Речь идет о заместителе военного атташе посольства России в Праге Викторе Будяке. Журналисты считают, что он мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ранее расследователи предполагали, что эта воинская часть специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время, по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов , сразу же последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Эти фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году.