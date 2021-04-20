ЗМІ: Один з висланих з Чехії дипломатів служив у ГРУ разом з Петровим та Бошировим

Один з російських дипломатів, висланих з Чехії, служив в одній військовій частині з офіцерами ГРУ Олександром Мишкіним і Анатолієм Чепігою, відомими під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов. У дипкорпусі він міг працювати під чужим прізвищем.
Про це повідомляється в матеріалі чеського видання Seznam Zpravy.
Йдеться про заступника військового аташе посольства Росії в Празі Віктора Будяка. Журналісти вважають, що він міг служити у військовій частині № 29155 в московському районі Ізмайлово. Раніше розслідувачі припускали, що ця військова частина спеціалізується на спеціальних операціях в Європі. Водночас, за іншою версією, частина є місцем проведення стандартних курсів для всіх працівників розвідки.
- 18 квітня 2021 року премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.
- Як наслідок Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, у відповідь на що РФ вислала 20 чеських дипломатів. У Росії звинувачення у причетності до вибухів назвали «фокусами» і побачили в цьому «американський слід».
- Поліція Чехії оголосила в розшук двох росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідування Праги і Злінського краю 11—16 жовтня 2014 року. Ці ж прізвища добре відомі за справою про отруєння родини Скрипалів у Британії у 2018 році.