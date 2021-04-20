ЗМІ: Один з висланих з Чехії дипломатів служив у ГРУ разом з Петровим та Бошировим

Один з російських дипломатів, висланих з Чехії, служив в одній військовій частині з офіцерами ГРУ Олександром Мишкіним і Анатолієм Чепігою, відомими під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов. У дипкорпусі він міг працювати під чужим прізвищем.

Про це повідомляється в матеріалі чеського видання Seznam Zpravy.

Йдеться про заступника військового аташе посольства Росії в Празі Віктора Будяка. Журналісти вважають, що він міг служити у військовій частині № 29155 в московському районі Ізмайлово. Раніше розслідувачі припускали, що ця військова частина спеціалізується на спеціальних операціях в Європі. Водночас, за іншою версією, частина є місцем проведення стандартних курсів для всіх працівників розвідки.