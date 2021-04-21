Чехія висунула Росії ультиматум — хоче, щоб Москва прийняла назад висланих дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек вимагає, щоб Росія прийняла назад 20 висланих чеських дипломатів. Інакше він пригрозив скоротити персонал російського посольства у Чехії.

Про це пише Novinky.

«Реакція Росії була непропорційною і паралізувала наше посольство. Сьогодні я протестував проти цієї акції. Я оголосив послу наступне: у Російської Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб пустити чеських дипломатів назад у Москву. Якщо вони не зможуть повернутися в Москву, я вирішу скоротити кількість дипломатів в російському посольстві, щоб вона відповідала посольству Чехії в Москві», — пояснив він.

Кулганек зазначив, що історія російсько-чеських відносин вступила в надзвичайно складну стадію. Чехія вислала 18 російських дипломатів після результатів розслідування вибухів на складах, тоді як Росія у відповідь — 20.

У МЗС РФ вже відреагували на чеський ультиматум і заявили, що Чехія має так розмовляти всередині НАТО, а не з Москвою.

«Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий. Завтра розмова з послом Чехії буде продовжена в МЗС Росії», — зазначила речниця МЗС Марія Захарова.