В Кремле ответили на ультиматум Чехии о возвращении высланных дипломатов. Там заявили, что «разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны».

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

«Именно сегодня [21 апреля] в послании Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать требование, озвученное министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Глава чешского МИД накануне заявил, что Россия должна до 12:00 четверга, 22 апреля, разрешить вернуть всех высланных дипломатов в посольстве Чехии в Москве. Иначе он пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.