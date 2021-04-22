В Кремле ответили на ультиматум Чехии о возвращении высланных дипломатов. Там заявили, что «разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны».
Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.
«Именно сегодня [21 апреля] в послании Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать требование, озвученное министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.
Глава чешского МИД накануне заявил, что Россия должна до 12:00 четверга, 22 апреля, разрешить вернуть всех высланных дипломатов в посольстве Чехии в Москве. Иначе он пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.
- Как следствие Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Полиция Чехии также объявила в розыск двух россиян, которые использовали фальшивые паспорта во время посещения Праги и Злинского края 11—16 октября 2014 года. Это сотрудники российского ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эти же фамилии хорошо известны по делу об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году, где они действовали под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».
- Чешское издание Respekt пишет, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки и, возможно, был осуществлен, чтобы сорвать поставки оружия, в том числе для Украины. Поставкой вооружения с этого склада занимался болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, которого через год после этих событий сотрудники ГРУ России пытались отравить веществом из группы «Новичок».